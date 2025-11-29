«Партизан» и Обрадович перенесли встречу, на которой должно определиться будущее тренера

Руководство команды Евролиги «Партизан» перенесло собрание с участием легендарного тренера Желько Обрадовича, на котором должно решиться будущее специалиста в клубе, сообщили в издании Sportske.

Собрание, которое было запланировано на субботу, 29 ноября, состоится на следующей неделе. Это был второй приход Обрадовича в «Партизан». Он проработал в команде с 2021 года по 26 ноября 2025 года.

В нынешнем сезоне белградский коллектив «Партизан» в рамках регулярного чемпионата Евролиги одержал всего четыре победы в 13 встречах. В своём последнем матче «Партизан» разгромно проиграл «Панатинаикосу» (69:91) и потерпел, таким образом, третье поражение подряд.