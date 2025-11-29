Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Фернандес объяснил, чего ждёт от Дёмина после впечатляющего матча с «Филадельфией»

Фернандес объяснил, чего ждёт от Дёмина после впечатляющего матча с «Филадельфией»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес прокомментировал выступление 19-летнего российского защитника команды Егора Дёмина после матча в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Филадельфией Сиксерс» (103:115).

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Дёмин - 23, Мартин - 16, Клауни - 16, Мэнн - 14, Клэкстон - 12, Уильямс - 10, Вульф - 5, Пауэлл - 4, Шарп - 3, Этьенн, Уилсон, Сараф
Филадельфия Сиксерс: Макси - 22, Маккейн - 20, Граймс - 19, Джордж - 14, Бона - 13, Барлоу - 10, Драммонд - 7, Эдвардс - 4, Уокер - 4, Брум - 2, Лоури, Гордон, Саллис

«В целом, у него получилась хорошая игра. Мне понравилось, с какой агрессией он действовал — 18 бросков за матч, это очень достойно. Передачи и потери: пять к трём — могло бы быть лучше, хотелось бы хотя бы на одну ошибку меньше и на одну результативную передачу больше. Понравилось, что помогал на подборах.

В защите, как и вся команда, он не сразу поймал ритм, но потом включился в игру. Рад за него, что он провёл на площадке 30 минут и был заметен. Конечно, нам всем нужно прибавлять, требования у нас высокие — и к нему, и ко всей команде. 23 очка — это хороший результат, я рад тому, как он выступил, но хочу от него ещё большего, как и от всей команды.

Что касается его бросков в концовке: иногда он берёт ответственные трёхочковые, и не все из них, возможно, самые рациональные. Надо будет пересмотреть эти моменты, чтобы понять, насколько оправдан был каждый бросок. Но если игрок чувствует себя уверенно и попадает, у него есть полное право атаковать.

Понятно, что где-то он мог выбрать другое решение, и мы это обязательно разберём на видео. Главное — чтобы он не сомневался в себе. Он не был эгоистом и отдавал передачи, к тому же создал немало потенциальных ассистов. В целом я доволен тем, как он играл и с каким настроем выходил на площадку», — заявил Фернандес на YouTube-канале YESNetwork.

Сейчас читают:
Егор Дёмин провёл выдающийся матч в НБА!
Видео
Егор Дёмин провёл выдающийся матч в НБА!
«Хотелось бы увидеть от Дёмина трипл-дабл». Кириленко — о прогрессе Егора и Единой лиге
Эксклюзив
«Хотелось бы увидеть от Дёмина трипл-дабл». Кириленко — о прогрессе Егора и Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android