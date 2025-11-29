Фернандес объяснил, чего ждёт от Дёмина после впечатляющего матча с «Филадельфией»

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес прокомментировал выступление 19-летнего российского защитника команды Егора Дёмина после матча в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Филадельфией Сиксерс» (103:115).

«В целом, у него получилась хорошая игра. Мне понравилось, с какой агрессией он действовал — 18 бросков за матч, это очень достойно. Передачи и потери: пять к трём — могло бы быть лучше, хотелось бы хотя бы на одну ошибку меньше и на одну результативную передачу больше. Понравилось, что помогал на подборах.

В защите, как и вся команда, он не сразу поймал ритм, но потом включился в игру. Рад за него, что он провёл на площадке 30 минут и был заметен. Конечно, нам всем нужно прибавлять, требования у нас высокие — и к нему, и ко всей команде. 23 очка — это хороший результат, я рад тому, как он выступил, но хочу от него ещё большего, как и от всей команды.

Что касается его бросков в концовке: иногда он берёт ответственные трёхочковые, и не все из них, возможно, самые рациональные. Надо будет пересмотреть эти моменты, чтобы понять, насколько оправдан был каждый бросок. Но если игрок чувствует себя уверенно и попадает, у него есть полное право атаковать.

Понятно, что где-то он мог выбрать другое решение, и мы это обязательно разберём на видео. Главное — чтобы он не сомневался в себе. Он не был эгоистом и отдавал передачи, к тому же создал немало потенциальных ассистов. В целом я доволен тем, как он играл и с каким настроем выходил на площадку», — заявил Фернандес на YouTube-канале YESNetwork.