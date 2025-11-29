Новичок «Зенита» Вонле прокомментировал свой переход в Единую лигу

30-летний американский центровой Ноа Вонле, представляющий клуб Единой лиги ВТБ «Зенит», высказался о своём переходе в российский чемпионат.

— Какая первая мысль пришла вам в голову, когда вы услышали об интересе со стороны «Зенита»? Удивило ли вас приглашение поиграть в России?

— Я не был удивлён. Единая лига — престижное соревнование. У меня есть друзья, которые играли здесь раньше, особенно когда местные команды выступали в Евролиге, и я слышал много хорошего об организации и уровне лиги. Так что мне стало интересно. Я рассматривал и другие варианты, но почувствовал, что на этом этапе карьеры это будет лучший выбор для меня.

— Как прошли ваши первые тренировки в «Зените»? С кем из игроков и членов команды вы уже познакомились?

— Сейчас международная пауза ФИБА, поэтому пока что я не встретил ни одного игрока. Но через пару часов у нас будет первая тренировка. С нетерпением жду знакомства со всеми. Хочу влиться в команду, понять, какую роль могу занять. Готов к совместной работе, чтобы достичь нашей цели — чемпионства, — приводит слова Вонле пресс-служба клуба.