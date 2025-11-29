Скидки
Главная Баскетбол Новости

Фернандес: если Дёмин принимает верные решения — меня не волнует, сколько раз он попадает

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после матча в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Филадельфией Сиксерс» (103:115) высказался по поводу того, что российский защитник команды Егор Дёмин во второй половине встречи совершил гораздо больше бросков, чем в первой.

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Дёмин - 23, Мартин - 16, Клауни - 16, Мэнн - 14, Клэкстон - 12, Уильямс - 10, Вульф - 5, Пауэлл - 4, Шарп - 3, Этьенн, Уилсон, Сараф
Филадельфия Сиксерс: Макси - 22, Маккейн - 20, Граймс - 19, Джордж - 14, Бона - 13, Барлоу - 10, Драммонд - 7, Эдвардс - 4, Уокер - 4, Брум - 2, Лоури, Гордон, Саллис

— По поводу Егора: в первой половине он сделал, кажется, два или три броска, а во второй — уже 15. Он стал гораздо агрессивнее, чем мы видели по ходу сезона. Иногда бывают отрезки, когда он активно идёт в проход, берёт игру на себя, а иногда становится больше наблюдателем. Какова сложность в том, чтобы добиться от него стабильности — чтобы эта агрессия проявлялась на протяжении всего матча, а не только эпизодами?
— Думаю, вы сами ответили на этот вопрос: главное — стабильно играть на высоком уровне и делать это максимально эффективно, выбирая правильные моменты для броска. Если он принимает верные решения — лично меня не волнует, сколько раз он попадает, а сколько нет, если он играет правильно и делает это долгое время, всё будет хорошо.

Но, конечно, нужно сохранять этот уровень на протяжении всех четырёх четвертей, а не делать три броска в первой половине и 15 — во второй. Количество не должно быть одинаковым, но я согласен: ему важно самому находить пути быть полезным. Сегодня, когда двух наших лидеров не было, кому-то нужно было взять инициативу, и я считаю, что его агрессия пошла нам на пользу, добавила энергетики.

В будущем же я жду, что эта энергия будет исходить в первую очередь от защиты и уже потом перейдёт в нападение — например, через подборы и быстрые отрывы. Сегодня нам снова не хватило организованной игры в переходах, нужно прибавлять в этом компоненте, — рассказал Фернандес на YouTube-канале YESNetwork.

