Владимир Гомельский рассказал, что ему не нравится в игре Егора Дёмина

Авторитетный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался об игре Егора Дёмина за команду НБА «Бруклин Нетс».

«То, что Егор выходит в стартовой пятёрке, — это само по себе достижение. Однако соотношение результативных передач к количеству потерь мне не нравится. Егор достаточно дисциплинированный баскетболист, который всегда, насколько я его помню, старался очень чётко выполнять указания тренера. Тренер Фернандес, с моей точки зрения, как раз то, что называют наши американские коллеги — за дисциплину. Видимо, у него к Егору вот этих претензий, которые предъявил я, нет. Но мне бы очень хотелось, чтобы, кроме трёхочкового броска и защиты… Кстати говоря, для разыгрывающего у Егора большое количество подборов под своим щитом. Но мне бы хотелось, чтобы он стал более командным игроком, чем он является сейчас. Это такая вещь, с которой невозможно родиться. Это опыт. Но это опыт, который невозможно приобрести на тренировках. Только в играх. Поэтому время — это хорошо.

Чем был велик и гениален Джон Стоктон, у него на восемь передач — одна потеря в карьере! Когда игрок отдаёт три передачи за 24 минуты и делает две потери — ни одного тренера это устроить не может. Но у Фернандеса сейчас другого разыгрывающего, которому он доверял, нет. Меня один раз остановили и сказали: «А кому там в этом «Бруклине» отдавать передачи?» Клэкстону хотя бы. Портер? Понимаешь, он не идёт под кольцо. Голевая передача когда хороша — когда ты отдаёшь входящему игроку. А выходящему игроку… Можно отдать. Но он ударил в пол, и сгорела результативная передача. Был бы центровой, которого можно было кормить, — было бы легче», — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

