Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Определились участники 1/4 финала Кубка НБА в сезоне-2025/2026

Определились участники 1/4 финала Кубка НБА в сезоне-2025/2026
Комментарии

В ночь на 29 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись заключительные матчи группового этапа внутрисезонного турнира лиги — Кубка НБА. Матчи проходят в зачёт регулярного чемпионата, но при этом ведётся отдельная статистика и награды для розыгрыша.

1/4 финала Кубка НБА:

«Оклахома-Сити Тандер» — «Финикс Санз»;
«Лос-Анджелес Лейкeрс» — «Сан-Антонио Спёрс»;
«Орландо Мэджик» — «Майами Хит»;
«Торонто Рэпторс» — «Нью-Йорк Никс».

Все четвертьфинальные матчи пройдут в ночь на 10 и 11 декабря на домашних аренах принимающих команд. Полуфинальная стадия и сам финал, которые запланированы в ночь на 14 и 17 декабря, пройдут в Лас-Вегасе.

Материалы по теме
«Хотелось бы увидеть от Дёмина трипл-дабл». Кириленко — о прогрессе Егора и Единой лиге
Эксклюзив
«Хотелось бы увидеть от Дёмина трипл-дабл». Кириленко — о прогрессе Егора и Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android