Определились участники 1/4 финала Кубка НБА в сезоне-2025/2026

В ночь на 29 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялись заключительные матчи группового этапа внутрисезонного турнира лиги — Кубка НБА. Матчи проходят в зачёт регулярного чемпионата, но при этом ведётся отдельная статистика и награды для розыгрыша.

1/4 финала Кубка НБА:

«Оклахома-Сити Тандер» — «Финикс Санз»;

«Лос-Анджелес Лейкeрс» — «Сан-Антонио Спёрс»;

«Орландо Мэджик» — «Майами Хит»;

«Торонто Рэпторс» — «Нью-Йорк Никс».

Все четвертьфинальные матчи пройдут в ночь на 10 и 11 декабря на домашних аренах принимающих команд. Полуфинальная стадия и сам финал, которые запланированы в ночь на 14 и 17 декабря, пройдут в Лас-Вегасе.