«Не смогу поехать в Вегас и сыграть в рулетку». Яннис Адетокунбо — о 7 поражениях подряд

Лидер и форвард команды «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо высказался о семиматчевой серии поражений своего клуба и вылете из Кубка НБА.

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
118 : 109
Милуоки Бакс
Милуоки
Нью-Йорк Никс: Брансон - 37, Макбрайд - 19, Харт - 19, Бриджес - 14, Таунс - 9, Кларксон - 6, Робинсон - 6, Колек - 5, Ябуселе - 3, Дадье, Эвбуомван, Диавара, Хукпорти
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 30, Кузма - 20, Грин - 18, Роллинз - 13, Тёрнер - 10, Энтони - 7, Харрис - 5, Трент-мл. - 3, Портис - 3, Симс, Коффи, Сирс, Адетокунбо, Джексон

«У нас была возможность поехать в Вегас дважды подряд. То, что я не смогу поехать и сыграть [в рулетку], поставив на 34 красное ещё раз — для меня это будет очень тяжело. В конце концов, я хочу выигрывать. Мы проиграли семь матчей подряд. Я не помню, когда в последний раз проигрывал семь матчей подряд.

Если вы так заряжены на то, чтобы забросить мяч, а у вас ничего не получается, то теперь вам кажется, что вы ничего не можете сделать. Это шоу не для одного человека, мы должны делать его вместе. Мы должны вернуть наш дух соперничества туда, где он должен быть. Ни у кого не должно быть личных целей, никто не должен беспокоиться о том, чего он хочет для себя. Заботьтесь только о победе, о настрое на победу», — приводит слова Адетокунбо журналист Майкл Скотто в социальной сети Х.

Определились участники 1/4 финала Кубка НБА в сезоне-2025/2026
