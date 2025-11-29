«Мекка баскетбола». Новичок «Зенита» — о своей любимой арене баскетбола

30-летний американский центровой Ноа Вонле, представляющий клуб Единой лиги ВТБ «Зенит», назвал свою любимую арену.

— Вы играли вместе с Андре Роберсоном в «Бруклин Нетс», верно?

— Да, мы немного пересеклись с Андре в «Бруклине». Я был там недолго, и он тоже. Андре — отличный парень. Мы играли друг против друга много лет: когда я был в «Портленде», а он в «Оклахома-Сити». Так что я с нетерпением жду возможности поиграть с ним в одной команде.

— У вас впечатляющий послужной список в НБА, вы играли во многих клубах. Какая домашняя арена вспоминается в первую очередь и где была лучшая поддержка местных болельщиков?

— Моим любимым местом была «Мэдисон Сквер Гарден» в Нью-Йорке. Это мекка баскетбола. Было здорово надевать форму и выходить на площадку этой арены каждый вечер, — приводит слова Вонле пресс-служба команды.

Ноа был выбран на драфте НБА в 2014 году под девятым номером в первом раунде командой «Шарлотт Хорнетс». В составе «шершней» Ноа провёл один сезон, после чего в период с 2015 по 2023 год выступал за «Портленд Трэйл Блэйзерс», «Чикаго Буллз», «Нью-Йорк Никс», «Миннесоту Тимбервулвз», «Денвер Наггетс», «Бруклин Нетс» и «Бостон Селтикс». Всего центровой провёл 373 матча в НБА, 11 из которых — в плей-офф. Дважды его команды («Денвер» и «Бостон») доходили до полуфинала НБА.