Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это игрок с большой буквы». Бывший тренер сборной России — о 19-летнем Егоре Дёмине

«Это игрок с большой буквы». Бывший тренер сборной России — о 19-летнем Егоре Дёмине
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший тренер сборной России, а также член тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Сергей Елевич лестно высказался в адрес 19-летнего разыгрывающего защитника клуба НБА «Бруклин Нетс» россиянина Егора Дёмина после того, как тот стал самым результативным игроком в матче с «Филадельфией Сиксерс» (103:115).

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Дёмин - 23, Мартин - 16, Клауни - 16, Мэнн - 14, Клэкстон - 12, Уильямс - 10, Вульф - 5, Пауэлл - 4, Шарп - 3, Этьенн, Уилсон, Сараф
Филадельфия Сиксерс: Макси - 22, Маккейн - 20, Граймс - 19, Джордж - 14, Бона - 13, Барлоу - 10, Драммонд - 7, Эдвардс - 4, Уокер - 4, Брум - 2, Лоури, Гордон, Саллис

«Честно признаюсь, Дёмин превосходит мои ожидания. Его отец играл у меня, мы часто общаемся с ним, слежу внимательно за Егором. Влиться в НБА не так просто, первой такой звёздочкой там у нас был Базаревич. Но, пожалуй, в лице Егора мы получили значительно более разнопланового игрока.

Не каждому дано из Испании попасть сразу в «Бруклин» и при этом начать там стабильно играть. Считаю, было принято правильное решение отправить его в Испанию, где он и привлёк внимание НБА. Очень неординарный баскетболист — забивает, отдаёт, подбирает. Перспективы у него отличные. Моё твёрдое убеждение, что это игрок с большой буквы», — приводит слова Елевича «Советский спорт».

Сейчас читают:
Егор Дёмин провёл выдающийся матч в НБА!
Видео
Егор Дёмин провёл выдающийся матч в НБА!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android