«Это игрок с большой буквы». Бывший тренер сборной России — о 19-летнем Егоре Дёмине

Бывший тренер сборной России, а также член тренерского совета Российской федерации баскетбола (РФБ) Сергей Елевич лестно высказался в адрес 19-летнего разыгрывающего защитника клуба НБА «Бруклин Нетс» россиянина Егора Дёмина после того, как тот стал самым результативным игроком в матче с «Филадельфией Сиксерс» (103:115).

«Честно признаюсь, Дёмин превосходит мои ожидания. Его отец играл у меня, мы часто общаемся с ним, слежу внимательно за Егором. Влиться в НБА не так просто, первой такой звёздочкой там у нас был Базаревич. Но, пожалуй, в лице Егора мы получили значительно более разнопланового игрока.

Не каждому дано из Испании попасть сразу в «Бруклин» и при этом начать там стабильно играть. Считаю, было принято правильное решение отправить его в Испанию, где он и привлёк внимание НБА. Очень неординарный баскетболист — забивает, отдаёт, подбирает. Перспективы у него отличные. Моё твёрдое убеждение, что это игрок с большой буквы», — приводит слова Елевича «Советский спорт».