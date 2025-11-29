Скидки
Леброн Джеймс вызвал смех у скамейки «Далласа». Его проигнорировал только Д'Анджело Рассел

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Даллас Маверикс», в котором его команда одержала победу со счётом 129:119.

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
129 : 119
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 38, Дончич - 35, Эйтон - 17, Хатимура - 14, Джеймс - 13, Винсент - 6, Хэйс - 6, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Клебер
Даллас Маверикс: Вашингтон - 22, Нембард - 17, Маршалл - 16, Кристи - 13, Флэгг - 13, Дэвис - 12, Уильямс - 11, Томпсон - 10, Гэффорд - 5, Харди, Расселл, Пауэлл, Мартин, Сиссе

В концовке первой четверти произошёл занятный момент: Джеймс в присущей себе манере пошутил, обратившись к запасным игрокам «Далласа». Те отреагировали на его слова улыбками, однако разыгрывающий «Маверикс» Д'Анджело Расселл остался невозмутим и никак не ответил на шутку Леброна.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что 40-летний баскетболист, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 13 очков (5 из 13 с игры, где 2 из 6 — трёхочковые; 1 из 4 — штрафные), семь результативных передач и пять подборов. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+13».

