Леброн Джеймс вызвал смех у скамейки «Далласа». Его проигнорировал только Д'Анджело Рассел

Лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс принял участие в матче в рамках Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026 с «Даллас Маверикс», в котором его команда одержала победу со счётом 129:119.

В концовке первой четверти произошёл занятный момент: Джеймс в присущей себе манере пошутил, обратившись к запасным игрокам «Далласа». Те отреагировали на его слова улыбками, однако разыгрывающий «Маверикс» Д'Анджело Расселл остался невозмутим и никак не ответил на шутку Леброна.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Отметим, что 40-летний баскетболист, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 34 минуты, набрав суммарно 13 очков (5 из 13 с игры, где 2 из 6 — трёхочковые; 1 из 4 — штрафные), семь результативных передач и пять подборов. Показатель «плюс-минус» форварда по итогам встречи составил «+13».