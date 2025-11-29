Скидки
Экс-председатель правления «Локо» высказался о скандале с Кириллом Елатонцевым

Экс-председатель правления «Локо» высказался о скандале с Кириллом Елатонцевым
Бывший председатель правления ПБК «Локомотив-Кубань», а ныне директор департамента транспорта Правительства РФ Анатолий Мещеряков высказался о ситуации между «Локомотивом-Кубань» и центровым Кириллом Елатонцевым.

«У человека есть профессиональный контракт, он действует. Любой профессионал обязан выполнять обязательства, под которыми подписался. Если хочешь уйти — договаривайся. А вот такие действия, как сейчас, могут сильно испортить репутацию и осложнить карьеру. История, на мой взгляд, очень простая. И главный удар для игрока — репутационный.

Будущий клуб Елатонцева наверняка задумается, стоит ли связываться с человеком, который однажды ушёл от обязанностей и нарушил регламент», — приводит слова Мещерякова издание «Комсомольская правда — Краснодар».

Елатонцеву грозит уголовное дело?! Конфликт между игроком и «Локомотивом-Кубань» — LIVE
Live
Елатонцеву грозит уголовное дело?! Конфликт между игроком и «Локомотивом-Кубань» — LIVE
