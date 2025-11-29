Скидки
Баскетбол

Серб Лука Митрович провёл первую тренировку в ЦСКА

32-летний центровой московского клуба ЦСКА серб Лука Митрович провёл первую тренировку с игроками команды.

Напомним, Митрович подписал контракт с армейцами до конца нынешнего сезона Единой лиги ВТБ. В сезоне-2024/2025 сербский центровой выступал за белградский клуб «Црвена Звезда». Спортсмен принял участие в 25 матчах Евролиги. В среднем за встречу Митрович набирал 5,6 очка, делал 2,9 подбора, а также отдавал одну передачу за 12,5 минуты на площадке.

В 27 играх Адриатической лиги сербский центровой в среднем набирал 6,9 очка, совершал 4,2 подбора и отдавал 1,4 передачи за 13,6 минуты на паркете.

