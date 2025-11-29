Скидки
Эксперт: многие ещё пожалеют о своих словах, когда увидят, на что способен Егор Дёмин

Комментарии

Журналист и ведущий спортивного подкаста Blue Wire Джек Мануэлл высказался по поводу выступления 19-летнего российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс» (103:115). В этой игре Дёмин отметился 23 очками, установив таким образом личный рекорд в лиге.

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Дёмин - 23, Мартин - 16, Клауни - 16, Мэнн - 14, Клэкстон - 12, Уильямс - 10, Вульф - 5, Пауэлл - 4, Шарп - 3, Этьенн, Уилсон, Сараф
Филадельфия Сиксерс: Макси - 22, Маккейн - 20, Граймс - 19, Джордж - 14, Бона - 13, Барлоу - 10, Драммонд - 7, Эдвардс - 4, Уокер - 4, Брум - 2, Лоури, Гордон, Саллис

«Понимаю, что судить пока рано, но уверен, что очень многие ещё пожалеют о своих словах, когда увидят, на что способен Егор Дёмин. В любом случае, если мои опасения не оправдаются, только лучше для команды в долгосрочной перспективе — буду рад, если окажусь неправ», — написал Мануэлл на своей странице в социальной сети X.

