Эксперт: многие ещё пожалеют о своих словах, когда увидят, на что способен Егор Дёмин

Журналист и ведущий спортивного подкаста Blue Wire Джек Мануэлл высказался по поводу выступления 19-летнего российского защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина в матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс» (103:115). В этой игре Дёмин отметился 23 очками, установив таким образом личный рекорд в лиге.

«Понимаю, что судить пока рано, но уверен, что очень многие ещё пожалеют о своих словах, когда увидят, на что способен Егор Дёмин. В любом случае, если мои опасения не оправдаются, только лучше для команды в долгосрочной перспективе — буду рад, если окажусь неправ», — написал Мануэлл на своей странице в социальной сети X.

Егор Дёмин принял участие в забавном челлендже: