Желько Обрадович окончательно подтвердил, что собирается оставить пост тренера «Партизана»

65-летний сербский специалист Желько Обрадович вновь подтвердил, что не собирается возвращаться на пост главного тренера «Партизана».

«Исполнительный совет клуба «Партизан» провёл серию совещаний и консультаций в течение предыдущих двух дней, а после в пятницу встретился с тренером Желько Обрадовичем по вопросу его дальнейшего пребывания в клубе на посту главы тренерского штаба.

Тренеру Обрадовичу была оказана полная и безоговорочная поддержка в продолжении работы и принятии всех необходимых мер для того, чтобы команда смогла преодолеть текущий игровой кризис и результаты.

После совещания и последующих нескольких дополнительных попыток президента клуба и членов исполнительного совета убедить Обрадовича изменить своё решение, бывший тренер чёрно-белых отказался забирать своё заявление об отставке по причине того, что не видит себя в нынешней команде, а также из-за здоровья.

Встреча Желько Обрадовича с членами правления «Партизана» длилась более двух часов, в ходе которой состоялось открытое обсуждение всех проблем и возможных решений. Несмотря на ряд конструктивных предложений, включая возможные сокращения состава команды, Желько Обрадович, поблагодарив всех за слова поддержки, не изменил своего решения и больше не будет исполнять обязанности первого тренера чёрно-белых.

В связи с новой ситуацией на начало следующей недели запланировано заседание совета директоров «Партизана», на котором будут рассмотрены вопросы назначения нового спортивного директора и стратегии работы спортивного сектора. После этого состоится пресс-конференция», — сказано в пресс-релизе клуба.