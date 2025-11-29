Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Желько Обрадович окончательно подтвердил, что собирается оставить пост тренера «Партизана»

Желько Обрадович окончательно подтвердил, что собирается оставить пост тренера «Партизана»
Аудио-версия:
Комментарии

65-летний сербский специалист Желько Обрадович вновь подтвердил, что не собирается возвращаться на пост главного тренера «Партизана».

«Исполнительный совет клуба «Партизан» провёл серию совещаний и консультаций в течение предыдущих двух дней, а после в пятницу встретился с тренером Желько Обрадовичем по вопросу его дальнейшего пребывания в клубе на посту главы тренерского штаба.

Тренеру Обрадовичу была оказана полная и безоговорочная поддержка в продолжении работы и принятии всех необходимых мер для того, чтобы команда смогла преодолеть текущий игровой кризис и результаты.

После совещания и последующих нескольких дополнительных попыток президента клуба и членов исполнительного совета убедить Обрадовича изменить своё решение, бывший тренер чёрно-белых отказался забирать своё заявление об отставке по причине того, что не видит себя в нынешней команде, а также из-за здоровья.

Встреча Желько Обрадовича с членами правления «Партизана» длилась более двух часов, в ходе которой состоялось открытое обсуждение всех проблем и возможных решений. Несмотря на ряд конструктивных предложений, включая возможные сокращения состава команды, Желько Обрадович, поблагодарив всех за слова поддержки, не изменил своего решения и больше не будет исполнять обязанности первого тренера чёрно-белых.

В связи с новой ситуацией на начало следующей недели запланировано заседание совета директоров «Партизана», на котором будут рассмотрены вопросы назначения нового спортивного директора и стратегии работы спортивного сектора. После этого состоится пресс-конференция», — сказано в пресс-релизе клуба.

Сейчас читают:
«Партизан» не принял отставку Желько Обрадовича и попросил тренера остаться
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android