Обозреватель из США оценил перформанс Егора Дёмина в матче с «Филадельфией»

Обозреватель издания Nets Wire Шариф Филлипс-Китон высказался насчёт выступления 19-летнего разыгрывающего защитника клуба «Бруклин Нетс» россиянина Егора Дёмина в матче с «Филадельфией Сиксерс» (103:115).

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Дёмин - 23, Мартин - 16, Клауни - 16, Мэнн - 14, Клэкстон - 12, Уильямс - 10, Вульф - 5, Пауэлл - 4, Шарп - 3, Этьенн, Уилсон, Сараф
Филадельфия Сиксерс: Макси - 22, Маккейн - 20, Граймс - 19, Джордж - 14, Бона - 13, Барлоу - 10, Драммонд - 7, Эдвардс - 4, Уокер - 4, Брум - 2, Лоури, Гордон, Саллис

«В этом матче перед Дёминым стояла непростая задача: из-за отсутствия Майкла Портера-младшего и Кэма Томаса ему нужно было не только играть на себя, но и больше создавать моменты для партнёров. В отдельных ситуациях он продемонстрировал, на что способен, когда чувствует уверенность, однако очевидно, что ему ещё предстоит поработать над расширением своего арсенала бросков и не ограничиваться лишь попытками из-за дуги, даже если трёхочковые у него идут», — сказано в статье.

