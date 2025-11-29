Обозреватель из США оценил перформанс Егора Дёмина в матче с «Филадельфией»

Обозреватель издания Nets Wire Шариф Филлипс-Китон высказался насчёт выступления 19-летнего разыгрывающего защитника клуба «Бруклин Нетс» россиянина Егора Дёмина в матче с «Филадельфией Сиксерс» (103:115).

«В этом матче перед Дёминым стояла непростая задача: из-за отсутствия Майкла Портера-младшего и Кэма Томаса ему нужно было не только играть на себя, но и больше создавать моменты для партнёров. В отдельных ситуациях он продемонстрировал, на что способен, когда чувствует уверенность, однако очевидно, что ему ещё предстоит поработать над расширением своего арсенала бросков и не ограничиваться лишь попытками из-за дуги, даже если трёхочковые у него идут», — сказано в статье.