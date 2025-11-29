Скидки
Егор Дёмин и Майкл Портер не примут участия в предстоящем матче «Бруклина» с «Милуоки»

19-летний российский разыгрывающий защитник Егор Дёмин и 27-летний лёгкий форвард американец Майкл Портер не примут участия в предстоящем матче с «Милуоки Бакс» в составе «Бруклин Нетс». Об этом сообщил авторитетный журналист издания Clutch Points и обозреватель «Бруклина» Эрик Слейтер на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, Дёмин к настоящему моменту принял участие в 17 матчах под баннером Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). В среднем за встречу российский разыгрывающий защитник набирает 8,5 очка, делает 3,7 подбора, отдаёт 3,5 передачи, а также совершает 0,8 перехвата и 0,4 блок-шота.

