Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дёмин объяснил, благодаря чему успешно провёл вторую половину матча с «Филадельфией» в НБА

Дёмин объяснил, благодаря чему успешно провёл вторую половину матча с «Филадельфией» в НБА
Комментарии

19-летний разыгрывающий защитник клуба «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин объяснил свой успех во второй половине матча с «Филадельфией Сиксерс», который состоялся сегодня и завершился со счётом 103:115 в пользу команды из Пенсильвании.

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Дёмин - 23, Мартин - 16, Клауни - 16, Мэнн - 14, Клэкстон - 12, Уильямс - 10, Вульф - 5, Пауэлл - 4, Шарп - 3, Этьенн, Уилсон, Сараф
Филадельфия Сиксерс: Макси - 22, Маккейн - 20, Граймс - 19, Джордж - 14, Бона - 13, Барлоу - 10, Драммонд - 7, Эдвардс - 4, Уокер - 4, Брум - 2, Лоури, Гордон, Саллис

«Я думаю, нам просто нужно было по-настоящему переключиться и найти выход. Лично для меня настал тот момент, когда я почувствовал себя лучше. Нашёл в себе дополнительную энергию», — приводит слова Дёмина портал New York Post.

Дёмин провёл на площадке в общей сложности 30 минут, набрав суммарно 23 очка (8 из 18 с игры, где 5 из 14 — трёхочковые; 2 из 2 — штрафные), девять подборов, пять результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-10».

Материалы по теме
Егор Дёмин провёл выдающийся матч в НБА!
Видео
Егор Дёмин провёл выдающийся матч в НБА!
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android