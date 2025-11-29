Дёмин объяснил, благодаря чему успешно провёл вторую половину матча с «Филадельфией» в НБА

19-летний разыгрывающий защитник клуба «Бруклин Нетс» россиянин Егор Дёмин объяснил свой успех во второй половине матча с «Филадельфией Сиксерс», который состоялся сегодня и завершился со счётом 103:115 в пользу команды из Пенсильвании.

«Я думаю, нам просто нужно было по-настоящему переключиться и найти выход. Лично для меня настал тот момент, когда я почувствовал себя лучше. Нашёл в себе дополнительную энергию», — приводит слова Дёмина портал New York Post.

Дёмин провёл на площадке в общей сложности 30 минут, набрав суммарно 23 очка (8 из 18 с игры, где 5 из 14 — трёхочковые; 2 из 2 — штрафные), девять подборов, пять результативных передач. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-10».