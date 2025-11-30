«Всегда будут иметь особое значение». Лука Дончич — о матчах с «Далласом»

26-летний разыгрывающий защитник калифорнийского клуба «Лос-Анджелес Лейкерс» словенец Лука Дончич рассказал о своём отношении к матчам с техасской командой «Даллас Маверикс».

«Я бы сказал, что сейчас играть с «Далласом» стало немного легче [если сравнивать с прошлым сезоном], но эти матчи всегда будут иметь для меня особое значение. У меня там по-прежнему много друзей. Эти матчи всегда будут особенным для меня», — сказал Дончич на пресс-конференции после матча с «Далласом».

Напомним, Дончич в текущем сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) принял участие в 14 матчах. В среднем за игру Лука набирает 35,1 очка, делает 8,5 подбора, отдаёт 9,4 передачи и совершает 1,8 перехвата.