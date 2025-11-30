Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Матч с «Далласом» стал уникальным в карьере 40-летнего Леброна Джеймса

Матч с «Далласом» стал уникальным в карьере 40-летнего Леброна Джеймса
Комментарии

Матч Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс» (129:119) ознаменовался уникальным событием в карьере лёгкого форварда «озёриков» Леброна Джеймса.

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
129 : 119
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 38, Дончич - 35, Эйтон - 17, Хатимура - 14, Джеймс - 13, Винсент - 6, Хэйс - 6, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Клебер
Даллас Маверикс: Вашингтон - 22, Нембард - 17, Маршалл - 16, Кристи - 13, Флэгг - 13, Дэвис - 12, Уильямс - 11, Томпсон - 10, Гэффорд - 5, Харди, Расселл, Пауэлл, Мартин, Сиссе

Как рассказал журналист Тим Рейнольдс на своей странице в социальных сетях, впервые двое игроков команды Джеймса набрали 35 либо более очков в матче, где он принимал участие, а сам Леброн до этого показателя не дотянул.

В матче с «Далласом» 38 очков набрал атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз. На счету разыгрывающего «Лос-Анджелеса» Луки Дончича — 35 очков. Сам Леброн набрал 13 очков.

Сейчас читают:
Главные сюрпризы на старте сезона в НБА. Что мы узнали о лиге за месяц?
Главные сюрпризы на старте сезона в НБА. Что мы узнали о лиге за месяц?

Леброн Джеймс смазал несколько «трёшек»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android