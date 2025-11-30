Матч с «Далласом» стал уникальным в карьере 40-летнего Леброна Джеймса

Матч Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс» (129:119) ознаменовался уникальным событием в карьере лёгкого форварда «озёриков» Леброна Джеймса.

Как рассказал журналист Тим Рейнольдс на своей странице в социальных сетях, впервые двое игроков команды Джеймса набрали 35 либо более очков в матче, где он принимал участие, а сам Леброн до этого показателя не дотянул.

В матче с «Далласом» 38 очков набрал атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз. На счету разыгрывающего «Лос-Анджелеса» Луки Дончича — 35 очков. Сам Леброн набрал 13 очков.

Леброн Джеймс смазал несколько «трёшек»: