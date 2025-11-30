Матч с «Далласом» стал уникальным в карьере 40-летнего Леброна Джеймса
Матч Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Даллас Маверикс» (129:119) ознаменовался уникальным событием в карьере лёгкого форварда «озёриков» Леброна Джеймса.
НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
129 : 119
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 38, Дончич - 35, Эйтон - 17, Хатимура - 14, Джеймс - 13, Винсент - 6, Хэйс - 6, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Клебер
Даллас Маверикс: Вашингтон - 22, Нембард - 17, Маршалл - 16, Кристи - 13, Флэгг - 13, Дэвис - 12, Уильямс - 11, Томпсон - 10, Гэффорд - 5, Харди, Расселл, Пауэлл, Мартин, Сиссе
Как рассказал журналист Тим Рейнольдс на своей странице в социальных сетях, впервые двое игроков команды Джеймса набрали 35 либо более очков в матче, где он принимал участие, а сам Леброн до этого показателя не дотянул.
В матче с «Далласом» 38 очков набрал атакующий защитник «Лейкерс» Остин Ривз. На счету разыгрывающего «Лос-Анджелеса» Луки Дончича — 35 очков. Сам Леброн набрал 13 очков.
Леброн Джеймс смазал несколько «трёшек»:
