Шакил О’Нил рассказал, что изменил в себе благодаря отцовству

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион НБА Шакил О’Нил поделился мнением об отцовстве. По словам легендарного игрока, дети помогли ему стать спокойнее и научили оставлять переживания вне дома.

«Я понял, что не могу приносить домой ничего лишнего. Самое главное, чему меня научили мои дети, — им не важно. Сыграл я хорошо или плохо, они всё равно сами хотят играть, всё равно хотят пойти в Chuck E. Cheese [американская сеть семейных ресторанов], всё равно просят куриные наггетсы.

Раньше я сильно переживал и возвращался домой злым. Моя бывшая говорила: «Твоим девочкам не нужен сердитый отец». Поэтому мне пришлось меняться, учиться просто выключать негатив. А это было непросто, потому что, когда я злился, мог разнести весь дом», — сказал Шакил в своём подкасте.

Шакил является отцом шестерых детей — трёх мальчиков и трёх девочек.

