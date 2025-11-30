Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Шакил О’Нил рассказал, что изменил в себе благодаря отцовству

Шакил О’Нил рассказал, что изменил в себе благодаря отцовству
Аудио-версия:
Комментарии

Член Зала славы и четырёхкратный чемпион НБА Шакил О’Нил поделился мнением об отцовстве. По словам легендарного игрока, дети помогли ему стать спокойнее и научили оставлять переживания вне дома.

«Я понял, что не могу приносить домой ничего лишнего. Самое главное, чему меня научили мои дети, — им не важно. Сыграл я хорошо или плохо, они всё равно сами хотят играть, всё равно хотят пойти в Chuck E. Cheese [американская сеть семейных ресторанов], всё равно просят куриные наггетсы.

Раньше я сильно переживал и возвращался домой злым. Моя бывшая говорила: «Твоим девочкам не нужен сердитый отец». Поэтому мне пришлось меняться, учиться просто выключать негатив. А это было непросто, потому что, когда я злился, мог разнести весь дом», — сказал Шакил в своём подкасте.

Шакил является отцом шестерых детей — трёх мальчиков и трёх девочек.

Сейчас читают:
Лука Дончич вошёл в топ-10 игроков «Лейкерс» по числу матчей с 40 очками

Сын Шакила О'Нила выиграл конкурс данков в США:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android