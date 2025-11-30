Стивен Эй Смит назвал причину, почему не намерен баллотироваться в президенты США

Эксперт ESPN Стивен Эй Смит во время выступления в подкасте Joe and Jada ответил на предложение рэпера Fat Joe баллотироваться в президенты США. Аналитик признал, что не готов отказаться от своего контракта с ESPN ради государственной должности, но отметил, что одна часть политической гонки его всё же привлекает.

«Я не собираюсь отдавать свои деньги. Я не променяю свой доход на зарплату в $ 400 тыс. и весь этот стресс. Но вот что меня действительно цепляет. Я бы с огромным удовольствием вышел на сцену дебатов против политиков.

Брат, вы бы месяц-два меня не видели. Каждый день я бы сидел над материалами, чтобы быть в курсе всех тем. И когда я выйду на сцену на дебаты, вы увидите меня в таком состоянии, в каком никогда не видели. Я не пропущу ни одной мелочи. У меня будет миссия — разорвать всех в клочья», – сказал Эй Смит.