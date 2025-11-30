Скидки
Шакил О’Нил — парню своей дочери: не приходи в мой дом со спущенными штанами

Четырёхкратный чемпион НБА и отец шестерых детей Шакил О’Нил рассказал, как реагирует на ухажёров своих дочерей.

«Когда моя младшая привела парня, он попытался пожать мне руку. Я сказал: «Дружище, если ты сейчас же не уберёшься от меня… Если ты немедленно не отойдёшь». Не нужно приходить ко мне домой со спущенными штанами — так не пойдёт. Не называйте меня крутым дядькой — так тоже не пойдёт.

Имейте в виду: все трюки, которыми вы хотите впечатлить мою дочь, я уже сам когда-то применял. Помните это? В кино, когда кладёшь руку на плечо? Это я придумал. Это был я», — сказал Шакил в своём подкасте.

