Эксперт из США высказался о россиянине Дёмине после матча с «Филадельфией»

Эксперт из США высказался о россиянине Дёмине после матча с «Филадельфией»
Обозреватель Daily News Си Джей Холмс высоко оценил выступление 19-летнего защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс» (103:115). В этой игре Дёмин набрал 23 очка, установив личный рекорд в лиге.

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Дёмин - 23, Мартин - 16, Клауни - 16, Мэнн - 14, Клэкстон - 12, Уильямс - 10, Вульф - 5, Пауэлл - 4, Шарп - 3, Этьенн, Уилсон, Сараф
Филадельфия Сиксерс: Макси - 22, Маккейн - 20, Граймс - 19, Джордж - 14, Бона - 13, Барлоу - 10, Драммонд - 7, Эдвардс - 4, Уокер - 4, Брум - 2, Лоури, Гордон, Саллис

«Во второй половине Егор Дёмин использовал свой шанс на максимум, показав скептикам, почему опасно слишком рано судить новичка. Николас Клэкстон и Теренс Мэнн были единственными игроками «Нетс» с двузначным количеством очков к перерыву, а Тайриз Мартин добавил девять очков со скамейки. Бруклин завершил первую половину с реализацией 38,5%. Дёмин не набрал очков в первые 11 минут, а «Нетс» уходили на перерыв, проигрывая 48:63.

Затем обычно пассивный Дёмин резко прибавил, набрав восемь очков в третьей четверти и ещё 15 — в четвёртой, завершив матч с рекордными для себя 23 очками, девятью подборами, пятью передачами, одной перехваченной и двумя блок-шотами, почти вытянув «Бруклин» обратно в игру в одиночку. Он активно боролся под щитом, выдавал точные передачи, проникал в краску и забил пять трёхочковых. Ему не хватило всего одного точного броска, чтобы повторить рекорд франшизы среди новичков за матч.

Когда «Нетс» нужно было набрать очки, 19-летний россиянин пришёл на помощь, несколько раз сокращая отставание до минимума во второй половине и подтверждая свой статус восьмого номера драфта. В этот вечер лига увидела именно то, что видит в нём «Бруклин», – говорится в материале обозревателя.

Егор Дёмин принял участие в забавном челлендже:

