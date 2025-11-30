Эксперт из США высказался о россиянине Дёмине после матча с «Филадельфией»

Обозреватель Daily News Си Джей Холмс высоко оценил выступление 19-летнего защитника «Бруклин Нетс» Егора Дёмина матче Кубка Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Филадельфией Сиксерс» (103:115). В этой игре Дёмин набрал 23 очка, установив личный рекорд в лиге.

«Во второй половине Егор Дёмин использовал свой шанс на максимум, показав скептикам, почему опасно слишком рано судить новичка. Николас Клэкстон и Теренс Мэнн были единственными игроками «Нетс» с двузначным количеством очков к перерыву, а Тайриз Мартин добавил девять очков со скамейки. Бруклин завершил первую половину с реализацией 38,5%. Дёмин не набрал очков в первые 11 минут, а «Нетс» уходили на перерыв, проигрывая 48:63.

Затем обычно пассивный Дёмин резко прибавил, набрав восемь очков в третьей четверти и ещё 15 — в четвёртой, завершив матч с рекордными для себя 23 очками, девятью подборами, пятью передачами, одной перехваченной и двумя блок-шотами, почти вытянув «Бруклин» обратно в игру в одиночку. Он активно боролся под щитом, выдавал точные передачи, проникал в краску и забил пять трёхочковых. Ему не хватило всего одного точного броска, чтобы повторить рекорд франшизы среди новичков за матч.

Когда «Нетс» нужно было набрать очки, 19-летний россиянин пришёл на помощь, несколько раз сокращая отставание до минимума во второй половине и подтверждая свой статус восьмого номера драфта. В этот вечер лига увидела именно то, что видит в нём «Бруклин», – говорится в материале обозревателя.

