Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Миннесота Тимбервулвз — Бостон Селтикс, результат матча 30 ноября 2025, счёт 119:115, регулярный чемпионат НБА 2025/2026

39 очков Энтони Эдвардса помогли «Миннесоте» одолеть «Бостон». У Джейлена Брауна — 41 очко
Комментарии

В ночь с 29 на 30 ноября мск на паркете «Таргет-центр» в американском Миннеаполисе завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между «Миннесота Тимбервулвз» и «Бостон Селтикс». Хозяева паркета выиграли встречу со счётом 119:115.

НБА — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
119 : 115
Бостон Селтикс
Бостон
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 39, Рэндл - 16, Дивинченцо - 15, Гобер - 12, Шеннон - 10, Рид - 10, Макдэниелс - 8, Конли - 6, Диллингэм - 3, Инглс, Хиланд, Джузэнг, Беранже, Кларк, Миллер
Бостон Селтикс: Браун - 41, Кета - 19, Уайт - 16, Хозер - 14, Притчард - 9, Саймонс - 5, Майнотт - 5, Гарза - 3, Шейерман - 3, Тиллман, Уолш, Гонсалес, Уильямс, Буше

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Селтикс» Джейлен Браун — 41 очко, шесть подборов и семь ассистов. Португальский центровой гостей Неемиаш Кета оформил дабл-дабл из 19 очков и 18 подборов.

У «Миннесоты» наибольшее количество очков набрал защитник Энтони Эдвардс. В его активе 39 очков, два подбора и пять передач.

«Миннесота» прервала серию из трёх поражений в НБА, а «Бостон» завершил двухматчевую победную серию.

Календарь регулярки НБА
Турнирная таблица регулярки НБА
Сейчас читают:
Егор Дёмин провёл выдающийся матч в НБА!
Видео
Егор Дёмин провёл выдающийся матч в НБА!

Рекорды НБА:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android