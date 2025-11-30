39 очков Энтони Эдвардса помогли «Миннесоте» одолеть «Бостон». У Джейлена Брауна — 41 очко

В ночь с 29 на 30 ноября мск на паркете «Таргет-центр» в американском Миннеаполисе завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между «Миннесота Тимбервулвз» и «Бостон Селтикс». Хозяева паркета выиграли встречу со счётом 119:115.

Самым результативным игроком матча стал лёгкий форвард «Селтикс» Джейлен Браун — 41 очко, шесть подборов и семь ассистов. Португальский центровой гостей Неемиаш Кета оформил дабл-дабл из 19 очков и 18 подборов.

У «Миннесоты» наибольшее количество очков набрал защитник Энтони Эдвардс. В его активе 39 очков, два подбора и пять передач.

«Миннесота» прервала серию из трёх поражений в НБА, а «Бостон» завершил двухматчевую победную серию.

