Энтони Эдвардс реализовал сложнейший ключевой трёхочковый бросок в матче с «Бостоном

Сегодня, 30 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Бостон Селтикс». Игра завершилась со счётом 119:115 в пользу домашней команды.

Атакующий защитник и лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс стал главным героем ключевого эпизода встречи. За 14 секунд до окончания основного времени он успешно исполнил сложный трёхочковый бросок, увеличив преимущество своей команды до шести очков. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео этого момента.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.