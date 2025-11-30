Энтони Эдвардс реализовал сложнейший ключевой трёхочковый бросок в матче с «Бостоном
Сегодня, 30 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Бостон Селтикс». Игра завершилась со счётом 119:115 в пользу домашней команды.
НБА — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 01:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
119 : 115
Бостон Селтикс
Бостон
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 39, Рэндл - 16, Дивинченцо - 15, Гобер - 12, Шеннон - 10, Рид - 10, Макдэниелс - 8, Конли - 6, Диллингэм - 3, Инглс, Хиланд, Джузэнг, Беранже, Кларк, Миллер
Бостон Селтикс: Браун - 41, Кета - 19, Уайт - 16, Хозер - 14, Притчард - 9, Саймонс - 5, Майнотт - 5, Гарза - 3, Шейерман - 3, Тиллман, Уолш, Гонсалес, Уильямс, Буше
Атакующий защитник и лидер «Миннесоты» Энтони Эдвардс стал главным героем ключевого эпизода встречи. За 14 секунд до окончания основного времени он успешно исполнил сложный трёхочковый бросок, увеличив преимущество своей команды до шести очков. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео этого момента.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
