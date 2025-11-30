Паскаль Сиакам на последних секундах принёс победу «Индиане» в матче с «Чикаго»
Сегодня, 30 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Чикаго Буллз». Игра завершилась со счётом 103:101 в пользу домашней команды.
НБА — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 03:30 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
103 : 101
Чикаго Буллз
Чикаго
Индиана Пэйсерс: Сиакам - 24, Матурин - 19, Нембард - 14, Джексон - 14, Хафф - 14, Макконнелл - 8, Шеппард - 6, Уокер - 4, Питер, Деннис, Брэдли, Мэтьюз, Робинсон-Эрл
Чикаго Буллз: Гидди - 17, Джонс - 17, Вучевич - 16, Досунму - 15, Хаертер - 15, Бузелис - 8, Миллер - 6, Картер - 3, Уильямс - 2, Олбрич - 2, Флауэрс, Филлипс
Тяжёлый форвард и один из лидеров «Индианы» Паскаль Сиакам стал героем решающего эпизода, забросив победный бросок со средней дистанции в последние секунды матча и тем самым определив итоговый счёт. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео этого момента.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
