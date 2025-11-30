Паскаль Сиакам на последних секундах принёс победу «Индиане» в матче с «Чикаго»

Сегодня, 30 ноября, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Чикаго Буллз». Игра завершилась со счётом 103:101 в пользу домашней команды.

Тяжёлый форвард и один из лидеров «Индианы» Паскаль Сиакам стал героем решающего эпизода, забросив победный бросок со средней дистанции в последние секунды матча и тем самым определив итоговый счёт. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео этого момента.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.