Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Финикс» в НБА

Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Финикс» в НБА
Комментарии

В ночь с 29 на 30 ноября мск на паркете «Футпринт Центр» в Финиксе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Финикс Санз» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки проиграли встречу со счётом 112:130.

НБА — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
112 : 130
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Брукс - 27, Букер - 24, О'Нил - 15, Гиллеспи - 12, Аллен - 10, Игодаро - 8, Гудвин - 8, Флеминг - 5, Буей - 3, Ричардс, Малуач, Бри, Хэйс
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Мюррэй - 24, Хардуэй-младший - 23, Джонс - 16, Джонсон - 15, Уотсон - 11, Валанчюнас - 9, Браун - 4, Ннаджи - 2, Джонс, Тайсон, Пикетт

Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский центровой Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 26 очков, девяти подборов и 10 передач.

У хозяев наивысшей результативностью отметился канадский лёгкий форвард Диллон Брукс, на его счету 27 очков, три подбора и две передачи.

В следующем матче «Денвер» на своей площадке примет «Даллас», а «Финикс» сыграет в гостях с «Лейкерс».

Таблица НБА
Календарь НБА
Сейчас читают:
Никола Йокич снова показал, почему он лучший баскетболист в мире
Видео
Никола Йокич снова показал, почему он лучший баскетболист в мире
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android