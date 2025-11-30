Дабл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Финикс» в НБА

В ночь с 29 на 30 ноября мск на паркете «Футпринт Центр» в Финиксе (США) завершился матч регулярного чемпионата НБА сезона-2025/2026 между клубами «Финикс Санз» и «Денвер Наггетс». Хозяева площадки проиграли встречу со счётом 112:130.

Самым результативным игроком в составе победителей стал сербский центровой Никола Йокич, оформивший дабл-дабл из 26 очков, девяти подборов и 10 передач.

У хозяев наивысшей результативностью отметился канадский лёгкий форвард Диллон Брукс, на его счету 27 очков, три подбора и две передачи.

В следующем матче «Денвер» на своей площадке примет «Даллас», а «Финикс» сыграет в гостях с «Лейкерс».