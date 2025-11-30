Комментатор: ширина Николы Йокича мешает точно определить, какого он роста

Один из комментаторов «Финикс Санз» высказался по поводу центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича во время матча регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который состоялся сегодня, 30 ноября.

«По этому примеру видно, что ширина Джокера мешает точно определить, какого он роста», — заявил комментатор во время прямой трансляции.

Отметим, Йокич, в свою очередь, в этой встрече отметился 26 набранными очками, а также 10 результативными передачами и девятью подборами. Показатель полезности центрового по итогам матча составил «+16».

Йокич провёл беседу с судьями НБА на тренировке «Денвера»: