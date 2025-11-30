Комментатор: ширина Николы Йокича мешает точно определить, какого он роста
Один из комментаторов «Финикс Санз» высказался по поводу центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича во время матча регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который состоялся сегодня, 30 ноября.
НБА — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
112 : 130
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Брукс - 27, Букер - 24, О'Нил - 15, Гиллеспи - 12, Аллен - 10, Игодаро - 8, Гудвин - 8, Флеминг - 5, Буей - 3, Ричардс, Малуач, Бри, Хэйс
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Мюррэй - 24, Хардуэй-младший - 23, Джонс - 16, Джонсон - 15, Уотсон - 11, Валанчюнас - 9, Браун - 4, Ннаджи - 2, Джонс, Тайсон, Пикетт
«По этому примеру видно, что ширина Джокера мешает точно определить, какого он роста», — заявил комментатор во время прямой трансляции.
Отметим, Йокич, в свою очередь, в этой встрече отметился 26 набранными очками, а также 10 результативными передачами и девятью подборами. Показатель полезности центрового по итогам матча составил «+16».
