Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Комментатор: ширина Николы Йокича мешает точно определить, какого он роста

Комментатор: ширина Николы Йокича мешает точно определить, какого он роста
Комментарии

Один из комментаторов «Финикс Санз» высказался по поводу центрового «Денвер Наггетс» Николы Йокича во время матча регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), который состоялся сегодня, 30 ноября.

НБА — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
112 : 130
Денвер Наггетс
Денвер
Финикс Санз: Брукс - 27, Букер - 24, О'Нил - 15, Гиллеспи - 12, Аллен - 10, Игодаро - 8, Гудвин - 8, Флеминг - 5, Буей - 3, Ричардс, Малуач, Бри, Хэйс
Денвер Наггетс: Йокич - 26, Мюррэй - 24, Хардуэй-младший - 23, Джонс - 16, Джонсон - 15, Уотсон - 11, Валанчюнас - 9, Браун - 4, Ннаджи - 2, Джонс, Тайсон, Пикетт

«По этому примеру видно, что ширина Джокера мешает точно определить, какого он роста», — заявил комментатор во время прямой трансляции.

Отметим, Йокич, в свою очередь, в этой встрече отметился 26 набранными очками, а также 10 результативными передачами и девятью подборами. Показатель полезности центрового по итогам матча составил «+16».

Сейчас читают:
Никола Йокич: для своих — свой, для чужих — загадка
Никола Йокич: для своих — свой, для чужих — загадка

Йокич провёл беседу с судьями НБА на тренировке «Денвера»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android