Купер Флэгг стал автором достижения, которое в 18 лет покорялось только Леброну Джеймсу

Новичок и лёгкий форвард «Даллас Маверикс» Купер Флэгг принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс», в котором его команда одержала победу со счётом 114:110.

Флэгг провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 35 очков, из которых 13 из 22 с игры, 9 из 11 — штрафные, сделал восемь подборов и две результативные передачи. Показатель полезности форварда по итогам встречи составил «-5».

Как отмечает статистический портал StatMuse в социальной сети X, Флэгг стал всего лишь вторым игроком в истории НБА, которому удалось набрать не менее 35 очков в одном матче в возрасте 18 лет. До него подобного результата достигал только Леброн Джеймс.