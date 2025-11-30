Купер Флэгг — самый молодой игрок в истории НБА с 35+ очками за матч

Новичок и лёгкий форвард «Даллас Маверикс» Купер Флэгг принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс», в котором его команда одержала победу со счётом 114:110.

Флэгг провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 35 очков, из которых 13 из 22 с игры, 9 из 11 — штрафные, сделал восемь подборов и две результативные передачи. Показатель полезности форварда по итогам встречи составил «-5».

Примечательно, что Флэгг стал самым молодым игроком в истории НБА, которому удалось набрать не менее 35 очков в одном матче, он добился этого в возрасте 18 лет 343 дней. Прежний рекорд принадлежал Леброну Джеймсу, который достиг отметки в 35+ очков в возрасте 18 лет 348 дней.