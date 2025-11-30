Скидки
Главная Баскетбол Новости

Купер Флэгг — самый молодой игрок в истории НБА с 35+ очками за матч

Купер Флэгг — самый молодой игрок в истории НБА с 35+ очками за матч
Новичок и лёгкий форвард «Даллас Маверикс» Купер Флэгг принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Лос-Анджелес Клипперс», в котором его команда одержала победу со счётом 114:110.

НБА — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 114
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 30, Харден - 29, Коллинз - 21, Зубац - 19, Данн - 6, Браун - 5, Пол, Сандерс, Лопес, Кристи, Нидерхаузер, Телфорт, Батюм
Даллас Маверикс: Флэгг - 35, Томпсон - 23, Маршалл - 18, Уильямс - 14, Пауэлл - 9, Нембард - 8, Сиссе - 4, Кристи - 3, Харди, Расселл, Мартин, Вашингтон

Флэгг провёл на площадке в общей сложности 38 минут, набрав суммарно 35 очков, из которых 13 из 22 с игры, 9 из 11 — штрафные, сделал восемь подборов и две результативные передачи. Показатель полезности форварда по итогам встречи составил «-5».

Примечательно, что Флэгг стал самым молодым игроком в истории НБА, которому удалось набрать не менее 35 очков в одном матче, он добился этого в возрасте 18 лет 343 дней. Прежний рекорд принадлежал Леброну Джеймсу, который достиг отметки в 35+ очков в возрасте 18 лет 348 дней.

