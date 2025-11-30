НБА: результаты игр 30 ноября

В ночь на 30 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли увидеть восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты на 30 ноября:

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс» — 110:114;

«Финикс Санз» — «Денвер Наггетс» — 112:130;

«Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 104:96;

«Милуоки Бакс» — «Бруклин Нетс» — 116:99;

«Майами Хит» — «Детройт Пистонс» — 135:138;

«Индиана Пэйсерс» — «Чикаго Буллз» — 103:101;

«Шарлотт Хорнетс» — «Торонто Рэпторс» — 118:111 (ОТ);

«Миннесота Тимбервулвз» — «Бостон Селтикс» — 119:115.