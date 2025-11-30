НБА: результаты игр 30 ноября

В ночь на 30 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли увидеть восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
НБА. Результаты на 30 ноября:
«Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс» — 110:114;
«Финикс Санз» — «Денвер Наггетс» — 112:130;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 104:96;
«Милуоки Бакс» — «Бруклин Нетс» — 116:99;
«Майами Хит» — «Детройт Пистонс» — 135:138;
«Индиана Пэйсерс» — «Чикаго Буллз» — 103:101;
«Шарлотт Хорнетс» — «Торонто Рэпторс» — 118:111 (ОТ);
«Миннесота Тимбервулвз» — «Бостон Селтикс» — 119:115.