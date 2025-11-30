Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

НБА — 2025/2026: результаты на 30 ноября, календарь, таблица

НБА: результаты игр 30 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 30 ноября в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники североамериканской лиги смогли увидеть восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты на 30 ноября:

«Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс» — 110:114;
«Финикс Санз» — «Денвер Наггетс» — 112:130;
«Голден Стэйт Уорриорз» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 104:96;
«Милуоки Бакс» — «Бруклин Нетс» — 116:99;
«Майами Хит» — «Детройт Пистонс» — 135:138;
«Индиана Пэйсерс» — «Чикаго Буллз» — 103:101;
«Шарлотт Хорнетс» — «Торонто Рэпторс» — 118:111 (ОТ);
«Миннесота Тимбервулвз» — «Бостон Селтикс» — 119:115.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
«Хотелось бы увидеть от Дёмина трипл-дабл». Кириленко — о прогрессе Егора и Единой лиге
Эксклюзив
«Хотелось бы увидеть от Дёмина трипл-дабл». Кириленко — о прогрессе Егора и Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android