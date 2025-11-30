Яннис Адетокунбо — шестой самый молодой игрок в истории НБА, набравший 21 тыс. очков
Поделиться
30-летний греческий баскетболист нигерийского происхождения Яннис Адетокунбо, выступающий за клуб «Милуоки Бакс» на позиции форварда, стал шестым самым молодым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), набравшим 21 000 очков.
НБА — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
116 : 99
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 29, Грин - 15, Портер - 13, Портис - 13, Кузма - 11, Тёрнер - 10, Роллинз - 10, Трент-мл. - 5, Симс - 2, Коффи - 2, Адетокунбо - 2, Джексон - 2, Энтони - 2, Харрис
Бруклин Нетс: Вульф - 22, Уилсон - 13, Уильямс - 10, Сараф - 10, Мартин - 9, Шарп - 7, Клэкстон - 7, Этьенн - 6, Клауни - 6, Мэнн - 4, Пауэлл - 3, Лидделл - 2
Это достижение покорилось Яннису в выигранном матче с «Бруклин Нетс» (116:99), в котором «Милуоки» также прервал свою семиматчевую серию поражений. Всего по ходу матча баскетболист набрал 29 очков, доведя их общее количество до 20 973.
Теперь Адетокунбо занимает 21-е место в общем рейтинге по количеству очков за карьеру. На 20-м месте находится Хэл Грир, у которого на счету 21 586 очков.
Сейчас читают:
Комментарии
- 30 ноября 2025
-
11:02
-
10:30
-
09:48
-
09:25
-
08:56
-
08:44
-
08:30
-
08:00
-
07:31
-
07:00
-
06:41
-
05:45
-
05:43
-
05:00
-
04:40
-
03:31
-
00:20
- 29 ноября 2025
-
23:25
-
22:40
-
21:24
-
20:25
-
20:08
-
19:20
-
18:20
-
17:47
-
17:30
-
16:51
-
16:28
-
15:54
-
15:14
-
14:41
-
14:38
-
14:27
-
13:37
-
13:23