Яннис Адетокунбо — шестой самый молодой игрок в истории НБА, набравший 21 тыс. очков

30-летний греческий баскетболист нигерийского происхождения Яннис Адетокунбо, выступающий за клуб «Милуоки Бакс» на позиции форварда, стал шестым самым молодым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), набравшим 21 000 очков.

НБА — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Милуоки Бакс
Милуоки
Окончен
116 : 99
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 29, Грин - 15, Портер - 13, Портис - 13, Кузма - 11, Тёрнер - 10, Роллинз - 10, Трент-мл. - 5, Симс - 2, Коффи - 2, Адетокунбо - 2, Джексон - 2, Энтони - 2, Харрис
Бруклин Нетс: Вульф - 22, Уилсон - 13, Уильямс - 10, Сараф - 10, Мартин - 9, Шарп - 7, Клэкстон - 7, Этьенн - 6, Клауни - 6, Мэнн - 4, Пауэлл - 3, Лидделл - 2

Это достижение покорилось Яннису в выигранном матче с «Бруклин Нетс» (116:99), в котором «Милуоки» также прервал свою семиматчевую серию поражений. Всего по ходу матча баскетболист набрал 29 очков, доведя их общее количество до 20 973.

Теперь Адетокунбо занимает 21-е место в общем рейтинге по количеству очков за карьеру. На 20-м месте находится Хэл Грир, у которого на счету 21 586 очков.

