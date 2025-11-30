Яннис Адетокунбо — шестой самый молодой игрок в истории НБА, набравший 21 тыс. очков

30-летний греческий баскетболист нигерийского происхождения Яннис Адетокунбо, выступающий за клуб «Милуоки Бакс» на позиции форварда, стал шестым самым молодым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), набравшим 21 000 очков.

Это достижение покорилось Яннису в выигранном матче с «Бруклин Нетс» (116:99), в котором «Милуоки» также прервал свою семиматчевую серию поражений. Всего по ходу матча баскетболист набрал 29 очков, доведя их общее количество до 20 973.

Теперь Адетокунбо занимает 21-е место в общем рейтинге по количеству очков за карьеру. На 20-м месте находится Хэл Грир, у которого на счету 21 586 очков.