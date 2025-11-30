Расписание квалификационных матчей чемпионата мира — 2027 в Европе на 30 ноября

В воскресенье, 30 ноября, состоятся очередные квалификационные матчи баскетбольного чемпионата мира — 2027. Всего в рамках игрового дня состоится восемь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
ЧМ — 2027. Европа. Расписание игр 30 ноября (время московское):
19:00 — Швейцария — Турция;
19:30 — Литва — Италия;
19:45 — Исландия — Великобритания;
20:00 — Румыния — Черногория;
20:00 — Португалия — Греция;
20:00 — Украина — Дания;
21:45 — Испания — Грузия;
22:00 — Босния и Герцеговина — Сербия.
Чемпионат мира 2027 года — 20-й мировой турнир, проводимый ФИБА, он пройдёт в Катаре. Это будет третий турнир в рамках нового цикла, который стартовал в 2019 году.