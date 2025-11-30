Скидки
Болельщика вывели с арены, когда он громко обозвал игрока НБА педофилом

Во время заключительного матча внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — Кубка НБА — в ночь на 29 ноября между «Шарлотт Хорнетс» и «Чикаго Буллз» (123:116) произошёл неприятный инцидент между разыгрывающим защитником «быков» Джошем Гидди и одним из болельщиков «Шарлотт».

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Окончен
123 : 116
Чикаго Буллз
Чикаго
Шарлотт Хорнетс: Миллер - 27, Бриджес - 22, Секстон - 21, Болл - 16, Нуппель - 12, Джеймс - 9, Колкбреннер - 7, Манн - 5, Диабате - 4, Уильямс, Пламли, Макнили
Чикаго Буллз: Уайт - 25, Гидди - 25, Джонс - 16, Вучевич - 13, Хаертер - 11, Бузелис - 8, Смит - 6, Досунму - 5, Уильямс - 5, Картер - 2, Филлипс, Окоро

В ходе одной из пауз фанат выкрикнул в адрес Гидди фразу о том, что Джош педофил. Из-за чего недовольный игрок «Чикаго» подошёл к болельщику и сказал: «Ты отпускаешь шутки, в которых ни хрена не смыслишь». В 2023-м Джош попал в неприятную ситуацию, когда в социальных сетях распространились фотографии, на которых он обнимал на вид очень юную девушку, возраст которой, по данным одних изданий, 15 лет, а других — 17.

Фото: Скриншот из социальных сетей

По итогу секьюрити вывели болельщика с арены.

