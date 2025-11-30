Болельщика вывели с арены, когда он громко обозвал игрока НБА педофилом

Во время заключительного матча внутрисезонного турнира Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) — Кубка НБА — в ночь на 29 ноября между «Шарлотт Хорнетс» и «Чикаго Буллз» (123:116) произошёл неприятный инцидент между разыгрывающим защитником «быков» Джошем Гидди и одним из болельщиков «Шарлотт».

В ходе одной из пауз фанат выкрикнул в адрес Гидди фразу о том, что Джош педофил. Из-за чего недовольный игрок «Чикаго» подошёл к болельщику и сказал: «Ты отпускаешь шутки, в которых ни хрена не смыслишь». В 2023-м Джош попал в неприятную ситуацию, когда в социальных сетях распространились фотографии, на которых он обнимал на вид очень юную девушку, возраст которой, по данным одних изданий, 15 лет, а других — 17.

Фото: Скриншот из социальных сетей

По итогу секьюрити вывели болельщика с арены.