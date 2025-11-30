Скидки
15 очков россиянина Рудовского не помогли его университету победить в матче NCAA

В ночь на 30 ноября в Национальной студенческой ассоциации спорта (NCAA) состоялся очередной игровой день, в нём принял участие 21-летний российский баскетболист Тимофей Рудовский, выступающий за американский коллектив «Брайант Бульдогз» на позиции лёгкого форварда.

«Бульдоги» встречались с коллективом «Гарвард Кримсон», уступив со счётом 53:56. Тимофей провёл на паркете 35 минут, записал на свой счёт 15 очков (5/10 с игры, 3/5 трёхочковых и 2/2 штрафных броска), сделал восемь подборов, три передачи, один перехват и четыре потери.

Это поражение для команды «Брайант Бульдогз» стало шестым в нынешнем сезоне. В восьми матчах они одержали две победы и занимают седьмое место из девяти команд в конференции America East.

