Яннис Адетокунбо пообещал возглавить рейтинг самых результативных игроков в истории НБА

Комментарии

Лидер и форвард команды «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо прокомментировал достижение планки в 21 000 очков за карьеру в НБА.

«Когда я был моложе, пару лет назад, думал: «Да, ещё один рабочий день. Просто сделаю свою работу и поеду домой». Но когда становишься старше, начинаешь ценить эти моменты. Не воспринимаешь их как должное. Будучи ребёнком из Сеполии в Греции, где я вырос в маленьком районе, где не так много хороших вещей происходит… Возможность оказаться на этой площадке и через 13 лет набрать 21 тыс. очков очень это ценю. У меня была отличная система поддержки — семья и бог рядом со мной. Они направляли меня на всём пути.

Я счастлив. Есть много вещей, много глав, которые я хочу закрывать дальше. Мне просто нужно оставаться сосредоточенным. Мы должны поговорить о тех парнях [что выше меня в истории]. Мы говорим о Майкле Джордане, Коби Брайнте, Леброне Джеймсе, Уилте Чемберлене, Кевине Дюранте. Это величайшие из величайших. Добился ли я столько же, сколько они? Думаю, нет. Есть ли у меня пространство для улучшения и роста, чтобы продолжать писать своё наследие? Да. И я считаю, что путь к вершине списка лучших снайперов — это не вопрос шести, семи или восьми лет. По моему мнению, это четыре—пять лет.

Думаю, когда мне будет 35, я буду сидеть в этом кресле, мы поговорим о том, что я на вершине списка всех времён по очкам. И воплощу это в реальность — не просто потому, что говорю об этом, а потому что верю, сделаю это. Это то, чего я хочу. Но снова — это слишком далеко. Через четыре—пять лет у меня может быть ещё четверо детей. Может, жена меня бросит. Кто знает? Несколько лет назад у меня не было детей, а теперь есть. Так что мне просто нужно думать о матче в понедельник с «Вашингтоном», остаться здоровым, выиграть. А когда всё закончится, сядем и сделаем расчёты», — приводит слова Адетокунбо Eurohoops.

Яннис Адетокунбо — шестой самый молодой игрок в истории НБА, набравший 21 тыс. очков
