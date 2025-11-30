8 очков Голдина помогли «Су-Фолс Скайфорс» победить фарм-клуб «Детройт Пистонс» в G-Лиге

В ночь на 30 ноября в Лиге развития НБА (G-Лига) состоялся очередной игровой день, в котором принял участие 24-летний российский баскетболист Владислав Голдин, выступающий за фарм-клуб «Майами Хит» «Су-Фолс Скайфорс» на позиции центрового.

Команда Владислава встречалась с «Гранд-Рапидс Голд» и проиграла со счётом 130:140. Голдин, начинавший игру в стартовой пятёрке, провёл на паркете 22 минуты, записав на свой счёт восемь очков (4/9 с игры), шесть подборов, три передачи, четыре блок-шота и одну потерю. Самым результативным стал товарищ Голдина Майрон Гарднер, в активе которого 33 очка, шесть подборов, две передачи, два перехвата и пять потерь.

У «Скайфорс» семь побед и три поражения в 10 матчах. Клуб занимает третье место в Центральном дивизионе.