Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: болельщицу, которая находилась возле Леброна, удалили с матча «Лейкерс»

Видео: болельщицу, которая находилась возле Леброна, удалили с матча «Лейкерс»
Комментарии

Болельщицу на матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас Маверикс» удалили с паркета, когда возле неё находился форвард «озёрников» Леброн Джеймс.

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
129 : 119
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 38, Дончич - 35, Эйтон - 17, Хатимура - 14, Джеймс - 13, Винсент - 6, Хэйс - 6, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Клебер
Даллас Маверикс: Вашингтон - 22, Нембард - 17, Маршалл - 16, Кристи - 13, Флэгг - 13, Дэвис - 12, Уильямс - 11, Томпсон - 10, Гэффорд - 5, Харди, Расселл, Пауэлл, Мартин, Сиссе

Болельщицу удалили с матча «Лейкерс»:

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Далласом» со счётом 129:119. Самым результативным игроком во встрече стал Остин Ривз, который набрал 38 очков, сделал восемь подборов и три передачи. В свою очередь, Лука Дончич записал на свой счёт дабл-дабл: 35 очков, пять подборов и 11 передач.

На данный момент «Лейкерс» занимают второе место в Западной конференции, уступая лишь «Оклахоме».

Сейчас читают:
«Хотелось бы увидеть от Дёмина трипл-дабл». Кириленко — о прогрессе Егора и Единой лиге
Эксклюзив
«Хотелось бы увидеть от Дёмина трипл-дабл». Кириленко — о прогрессе Егора и Единой лиге
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android