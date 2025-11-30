Видео: болельщицу, которая находилась возле Леброна, удалили с матча «Лейкерс»

Болельщицу на матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Даллас Маверикс» удалили с паркета, когда возле неё находился форвард «озёрников» Леброн Джеймс.

Напомним, «Лос-Анджелес Лейкерс» одержал победу над «Далласом» со счётом 129:119. Самым результативным игроком во встрече стал Остин Ривз, который набрал 38 очков, сделал восемь подборов и три передачи. В свою очередь, Лука Дончич записал на свой счёт дабл-дабл: 35 очков, пять подборов и 11 передач.

На данный момент «Лейкерс» занимают второе место в Западной конференции, уступая лишь «Оклахоме».