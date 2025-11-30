«Мы будем страдать». Гомельский прокомментировал возможное введение Fan ID на баскетболе

Авторитетный российский баскетбольный комментатор и эксперт Владимир Гомельский высказался о возможном введении в Единой лиге ВТБ Fan ID.

— Обсуждается введение Fan ID на баскетболе и хоккее. Мы видим, как страдает футбол с введением Fan ID.

— И мы будем страдать. Fan ID — для чего, для кого? — сказал Гомельский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Fan ID, или паспорт болельщика, — российский электронный документ, удостоверяющий личность, с фотографией, фамилией и именем его обладателя для посещения футбольных матчей. Впервые использовался на Кубке конфедерации — 2017 и на чемпионате мира 2018 года по футболу в виде пластикового бейджа. Для получения паспорта болельщика нужно было оформлять заявку и проходить проверку через сайт Госуслуг.