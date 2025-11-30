«Можем выигрывать у команды из топ-4». Герасимов — о форме «Уралмаша»

28-летний российский профессиональный баскетболист Тимофей Герасимов, играющий на позиции разыгрывающего защитника за команду Единой лиги ВТБ «Уралмаш», высказался о форме своего клуба.

«Старт сезона выдался у нас достаточно неоднозначным, не таким стабильным, каким хотелось бы. Мы показали, что можем биться и выигрывать у команды из топ-4, навязывать свой баскетбол. Поэтому ещё в поиске своей оптимальной командной игры.

Сезон длинный. Иногда получить по шапке намного полезнее в начале сезона, чем это произойдёт в конце. Лига выровнялась, и много команд может дать бой топ-4. Будет очень интересная заварушка по итогам сезона», — приводит слова Герасимова телеграм-канал «Высота 305».