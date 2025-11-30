Видео: Леброн поцеловал маму перед выходом на матч НБА
Поделиться
Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время выхода на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс» остановился в подтрибунном помещении, чтобы поцеловать свою маму Глорию Джеймс.
Леброн поцеловал маму перед выходом на матч НБА:
Напомним, «Лейкерс» одержали победу над «Далласом» со счётом 129:119. Самым результативным игроком во встрече стал Остин Ривз, который набрал 38 очков, сделал восемь подборов и три передачи. В свою очередь, Леброн набрал 13 очков, сделал пять подборов и семь передач. На данный момент клуб из Лос-Анджелеса находится на второй строчке Западной конференции.
НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
129 : 119
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 38, Дончич - 35, Эйтон - 17, Хатимура - 14, Джеймс - 13, Винсент - 6, Хэйс - 6, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Клебер
Даллас Маверикс: Вашингтон - 22, Нембард - 17, Маршалл - 16, Кристи - 13, Флэгг - 13, Дэвис - 12, Уильямс - 11, Томпсон - 10, Гэффорд - 5, Харди, Расселл, Пауэлл, Мартин, Сиссе
Сейчас читают:
Комментарии
- 30 ноября 2025
-
15:25
-
15:00
-
14:23
-
14:11
-
13:35
-
13:00
-
12:51
-
12:32
-
11:59
-
11:21
-
11:02
-
10:30
-
09:48
-
09:25
-
08:56
-
08:44
-
08:30
-
08:00
-
07:31
-
07:00
-
06:41
-
05:45
-
05:43
-
05:00
-
04:40
-
03:31
-
00:20
- 29 ноября 2025
-
23:25
-
22:40
-
21:24
-
20:25
-
20:08
-
19:20
-
18:20
-
17:47