Видео: Леброн поцеловал маму перед выходом на матч НБА

Видео: Леброн поцеловал маму перед выходом на матч НБА
Комментарии

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время выхода на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс» остановился в подтрибунном помещении, чтобы поцеловать свою маму Глорию Джеймс.

Леброн поцеловал маму перед выходом на матч НБА:

Напомним, «Лейкерс» одержали победу над «Далласом» со счётом 129:119. Самым результативным игроком во встрече стал Остин Ривз, который набрал 38 очков, сделал восемь подборов и три передачи. В свою очередь, Леброн набрал 13 очков, сделал пять подборов и семь передач. На данный момент клуб из Лос-Анджелеса находится на второй строчке Западной конференции.

НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
129 : 119
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 38, Дончич - 35, Эйтон - 17, Хатимура - 14, Джеймс - 13, Винсент - 6, Хэйс - 6, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Клебер
Даллас Маверикс: Вашингтон - 22, Нембард - 17, Маршалл - 16, Кристи - 13, Флэгг - 13, Дэвис - 12, Уильямс - 11, Томпсон - 10, Гэффорд - 5, Харди, Расселл, Пауэлл, Мартин, Сиссе
