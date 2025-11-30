Видео: Леброн поцеловал маму перед выходом на матч НБА

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс во время выхода на матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Даллас Маверикс» остановился в подтрибунном помещении, чтобы поцеловать свою маму Глорию Джеймс.

Леброн поцеловал маму перед выходом на матч НБА:

Напомним, «Лейкерс» одержали победу над «Далласом» со счётом 129:119. Самым результативным игроком во встрече стал Остин Ривз, который набрал 38 очков, сделал восемь подборов и три передачи. В свою очередь, Леброн набрал 13 очков, сделал пять подборов и семь передач. На данный момент клуб из Лос-Анджелеса находится на второй строчке Западной конференции.