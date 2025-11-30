Егор Дёмин рассказал, каково это — играть без лидера «Бруклина» Портера

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился мнением, каково это играть без форварда Майкла Портера, который пропускал игру «сетей» в регулярном чемпионате НБА с «Филадельфией Сиксерс».

«Он — наша главная опция по набору очков и важнейшая часть на площадке. На нём сосредоточено всё внимание. Так что всё предельно просто: очевидно, что тот опыт, которым он обладает, сказывается на нашей игре», — сказал Дёмин на пресс-конференции после матча с «Филадельфией».

Напомним, «Бруклин» проиграл «Филадельфии» со счётом 103:115. Дёмин набрал 23 очка, девять подборов и пять передач, проведя самый результативный матч в НБА.