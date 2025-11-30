Егор Дёмин рассказал, каково это — играть без лидера «Бруклина» Портера
Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин поделился мнением, каково это играть без форварда Майкла Портера, который пропускал игру «сетей» в регулярном чемпионате НБА с «Филадельфией Сиксерс».
«Он — наша главная опция по набору очков и важнейшая часть на площадке. На нём сосредоточено всё внимание. Так что всё предельно просто: очевидно, что тот опыт, которым он обладает, сказывается на нашей игре», — сказал Дёмин на пресс-конференции после матча с «Филадельфией».
НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
103 : 115
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Бруклин Нетс: Дёмин - 23, Мартин - 16, Клауни - 16, Мэнн - 14, Клэкстон - 12, Уильямс - 10, Вульф - 5, Пауэлл - 4, Шарп - 3, Этьенн, Уилсон, Сараф
Филадельфия Сиксерс: Макси - 22, Маккейн - 20, Граймс - 19, Джордж - 14, Бона - 13, Барлоу - 10, Драммонд - 7, Эдвардс - 4, Уокер - 4, Брум - 2, Лоури, Гордон, Саллис
Напомним, «Бруклин» проиграл «Филадельфии» со счётом 103:115. Дёмин набрал 23 очка, девять подборов и пять передач, проведя самый результативный матч в НБА.
