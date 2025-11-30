«Большая честь». Купер Флэгг — о рекордных очках в НБА

18-летний американский форвард и первый номер драфта НБА в 2025 году Купер Флэгг, выступающий за команду «Даллас Маверикс» на позиции разыгрывающего, высказался о своём карьерном рекорде по очкам в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (114:110).

«Это большая честь для меня. Очень здорово оказаться в этом месте, просто счастлив, что у меня есть возможность выступать в этой лиге. У меня потрясающие товарищи по команде и тренеры, которые помогают мне добиться этого», — приводит слова Флэгга журналист Майк Кёртис в социальной сети Х.

По итогам матча Купер набрал 35 очков (13/19 с игры, 0/3 трёхочковых, 9/11 штрафных), восемь подборов, две передачи и три потери.