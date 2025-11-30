«Большая честь». Купер Флэгг — о рекордных очках в НБА
Поделиться
18-летний американский форвард и первый номер драфта НБА в 2025 году Купер Флэгг, выступающий за команду «Даллас Маверикс» на позиции разыгрывающего, высказался о своём карьерном рекорде по очкам в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (114:110).
НБА — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 114
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 30, Харден - 29, Коллинз - 21, Зубац - 19, Данн - 6, Браун - 5, Пол, Сандерс, Лопес, Кристи, Нидерхаузер, Телфорт, Батюм
Даллас Маверикс: Флэгг - 35, Томпсон - 23, Маршалл - 18, Уильямс - 14, Пауэлл - 9, Нембард - 8, Сиссе - 4, Кристи - 3, Харди, Расселл, Мартин, Вашингтон
«Это большая честь для меня. Очень здорово оказаться в этом месте, просто счастлив, что у меня есть возможность выступать в этой лиге. У меня потрясающие товарищи по команде и тренеры, которые помогают мне добиться этого», — приводит слова Флэгга журналист Майк Кёртис в социальной сети Х.
По итогам матча Купер набрал 35 очков (13/19 с игры, 0/3 трёхочковых, 9/11 штрафных), восемь подборов, две передачи и три потери.
Комментарии
- 30 ноября 2025
-
15:25
-
15:00
-
14:23
-
14:11
-
13:35
-
13:00
-
12:51
-
12:32
-
11:59
-
11:21
-
11:02
-
10:30
-
09:48
-
09:25
-
08:56
-
08:44
-
08:30
-
08:00
-
07:31
-
07:00
-
06:41
-
05:45
-
05:43
-
05:00
-
04:40
-
03:31
-
00:20
- 29 ноября 2025
-
23:25
-
22:40
-
21:24
-
20:25
-
20:08
-
19:20
-
18:20
-
17:47