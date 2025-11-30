Скидки
«Большая честь». Купер Флэгг — о рекордных очках в НБА

Комментарии

18-летний американский форвард и первый номер драфта НБА в 2025 году Купер Флэгг, выступающий за команду «Даллас Маверикс» на позиции разыгрывающего, высказался о своём карьерном рекорде по очкам в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (114:110).

НБА — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 114
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 30, Харден - 29, Коллинз - 21, Зубац - 19, Данн - 6, Браун - 5, Пол, Сандерс, Лопес, Кристи, Нидерхаузер, Телфорт, Батюм
Даллас Маверикс: Флэгг - 35, Томпсон - 23, Маршалл - 18, Уильямс - 14, Пауэлл - 9, Нембард - 8, Сиссе - 4, Кристи - 3, Харди, Расселл, Мартин, Вашингтон

«Это большая честь для меня. Очень здорово оказаться в этом месте, просто счастлив, что у меня есть возможность выступать в этой лиге. У меня потрясающие товарищи по команде и тренеры, которые помогают мне добиться этого», — приводит слова Флэгга журналист Майк Кёртис в социальной сети Х.

По итогам матча Купер набрал 35 очков (13/19 с игры, 0/3 трёхочковых, 9/11 штрафных), восемь подборов, две передачи и три потери.

