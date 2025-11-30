«Станет великим». Лука Дончич высоко оценил потенциал Купера Флэгга
Поделиться
26-летний словенский звёздный защитник Лука Дончич, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», после победы в последнем матче группового этапа внутрисезонного турнира лиги с «Даллас Маверикс» (129:119) высказался о форварде техасцев Купере Флэгге.
НБА — регулярный чемпионат
29 ноября 2025, суббота. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
129 : 119
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Лейкерс: Ривз - 38, Дончич - 35, Эйтон - 17, Хатимура - 14, Джеймс - 13, Винсент - 6, Хэйс - 6, Тьеро, Вандербилт, Кнехт, Джеймс, Ларэвиа, Клебер
Даллас Маверикс: Вашингтон - 22, Нембард - 17, Маршалл - 16, Кристи - 13, Флэгг - 13, Дэвис - 12, Уильямс - 11, Томпсон - 10, Гэффорд - 5, Харди, Расселл, Пауэлл, Мартин, Сиссе
«Думаю, что он хороший игрок. Очевидно, что выбор под первым номером сопряжён с большим давлением, поэтому на него многое ложится, полагаю, что он станет великим игроком», — приводит слова Дончича журналист Майк Кёртис в социальной сети Х.
В ночь на 30 ноября Купер в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (114:110) набрал рекордное для себя количество очков в НБА — 35.
НБА — регулярный чемпионат
30 ноября 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
110 : 114
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 30, Харден - 29, Коллинз - 21, Зубац - 19, Данн - 6, Браун - 5, Пол, Сандерс, Лопес, Кристи, Нидерхаузер, Телфорт, Батюм
Даллас Маверикс: Флэгг - 35, Томпсон - 23, Маршалл - 18, Уильямс - 14, Пауэлл - 9, Нембард - 8, Сиссе - 4, Кристи - 3, Харди, Расселл, Мартин, Вашингтон
Материалы по теме
Комментарии
- 30 ноября 2025
-
15:25
-
15:00
-
14:23
-
14:11
-
13:35
-
13:00
-
12:51
-
12:32
-
11:59
-
11:21
-
11:02
-
10:30
-
09:48
-
09:25
-
08:56
-
08:44
-
08:30
-
08:00
-
07:31
-
07:00
-
06:41
-
05:45
-
05:43
-
05:00
-
04:40
-
03:31
-
00:20
- 29 ноября 2025
-
23:25
-
22:40
-
21:24
-
20:25
-
20:08
-
19:20
-
18:20
-
17:47