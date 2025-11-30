«Станет великим». Лука Дончич высоко оценил потенциал Купера Флэгга

26-летний словенский звёздный защитник Лука Дончич, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Лос-Анджелес Лейкерс», после победы в последнем матче группового этапа внутрисезонного турнира лиги с «Даллас Маверикс» (129:119) высказался о форварде техасцев Купере Флэгге.

«Думаю, что он хороший игрок. Очевидно, что выбор под первым номером сопряжён с большим давлением, поэтому на него многое ложится, полагаю, что он станет великим игроком», — приводит слова Дончича журналист Майк Кёртис в социальной сети Х.

В ночь на 30 ноября Купер в матче с «Лос-Анджелес Клипперс» (114:110) набрал рекордное для себя количество очков в НБА — 35.