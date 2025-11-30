«Мы пытаемся соперничать и боремся». Дэвис — о форме «Далласа»

Звёздный форвард клуба НБА «Даллас Маверикс» Энтони Дэвис высказался о форме своей команды.

«Мы всё ещё играем в баскетбол, пытаемся соперничать. Боремся, играем друг за друга и играем вместе. Помню, как «Бруклин» начал сезон 5—20, а закончил на четвёртом месте в конференции. Не говорю, что мы сравниваем себя с ними или что начнём 5—20, но просто должны продолжать бороться. Пару моментов здесь и там нас подвели, но не можем жаловаться — продолжаем сражаться. Чувствую, что мы совсем рядом.

Когда появляется дополнительное время, естественно, даёшь телу восстановиться. Я чувствовал себя готовым. Нужно было пройти ещё несколько тестов и всего остального, что заняло дополнительные дни, и теперь чувствую себя лучше. Как я уже сказал, когда получаешь ещё одну неделю или 7—10 дней, чтобы дать телу восстановиться, ты можешь укрепить определённые вещи, возвращаешься сильнее.

Когда смотришь на распределение минут, нужно пытаться извлечь из этого максимум, это возможность иметь двух центровых. [В матче с «Лейкерс»] Лайвли был вне игры, так что сегодня, будучи центровым, думаю, у нас была хорошая пятёрка. Райан [Нембард] контролировал мяч, отлично отдавал передачи и набирал очки. Думаю, какое-то время мы были довольно хороши в обороне. Было много хороших моментов», — приводит слова Дэвиса Dallas Hoops Journal.