Дэвис объяснил, как его травма помешала адаптации «Далласа» и Флэгга

Звёздный форвард клуба НБА «Даллас Маверикс» Энтони Дэвис рассказал о том, как техасский коллектив выстраивает взаимопонимание на площадке.

«Когда мы начинали тренировочный лагерь, он любил задавать вопросы и обсуждать, где мне нравится играть с мячом, а где — ему. Мы всё ещё пытаемся понять друг друга. В начале сезона у нас был хороший ритм, пока я не выбыл из-за травмы. Затем у меня была одна тренировка, а потом я сразу вышел в матче. У нас сейчас процесс простого общения на площадке и восстановления взаимопонимания со всеми ребятами. Я думаю, мы проделали хорошую работу во взаимопониманиях и как бы заново изучили всех, находясь на площадке. Мы продолжим работать над этими вещами и станем лучше», — приводит слова Дэвиса Dallas Hoops Journal.