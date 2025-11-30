«Невероятно горд за него и рад тому, как он повзрослел». Леброн — о сыне Бронни

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс рассказал, что гордится тем, как его сын Бронни проявляет себя в профессиональном баскетболе.

«Я был просто невероятно горд за Бронни и рад тому, как сильно он взрослел, не только играя дома, но и попадая в сложную атмосферу в Портленде. Бронни любит игру, и это самое главное. И он любит работать», — приводит слова Джеймса портал Basketball Network.

Бронни 21 год. Он был выбран на драфте Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в 2024 году под общим 55-м номером клубом «Лос-Анджелес Лейкерс». В минувшем регулярном сезоне североамериканской организации Бронни набирал 2,3 очка, делал 0,7 подбора, а также отдавал 0,8 передачи.