Директор баскетбольной школы «Рига»: мне больно, что русский народ пытаются демонизировать

Директор баскетбольной школы «Рига», глава Европейской юношеской баскетбольной лиги (EYBL) Гунтис Шенхофс высказался об отношении латвийских властей к россиянам.

«Я реально подхожу к тем временам и всегда помню слова моей мудрой бабушки, которая говорила: «Гунтис, никогда не вини в наших бедах русских людей». Латыши участвовали в репрессиях — в этом я убедился, листая архивы, о чём и написал в книге «Исповедь латыша», вызвав бурю негодования соотечественников. Мне больно, что сейчас русский народ пытаются демонизировать, и я никогда не поменяю свое отношение к русским людям в угоду политикам.

Ещё подростком я прочел книгу Бисмарка. Она попала мне в руки совершенно случайно — старая, потрёпанная, с оторванной обложкой — и очень помогла по жизни. Меня зацепила фраза Бисмарка о том, что существует две политики: теоретическая и реальная. Первая исходит из идеальной картинки мира, а вторая — из реалий конкретного времени. Думаю, это относится не только к политике, а к любому жизненному вопросу. Нужно уметь балансировать, учитывая не только теорию, но также принимать во внимание время, место и ситуацию. К сожалению, наши политики не читали Бисмарка и не исходят из сегодняшних реалий.

Отношение латвийских властей к русским и поиски врага меня не просто задевают — они меня бесят! Это путь в никуда. Без сплочённого общества результата в развитии Латвии достичь невозможно. В стране, как в спорте, должна быть единая команда, в которой никто не разделяет игроков по национальности», — приводит слова Шенхофса официальный сайт «Автодора».