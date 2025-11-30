В клубах Евролиги в отставку ушли пять главных тренеров за 13 туров

Сразу пять тренеров клубов Евролиги покинули свои посты с начала сезона-2025/2026. Последней громкой отставкой стал уход Желько Обрадовича с поста главного тренера сербского «Партизана».

Началась волна отставок главных тренеров с Янниса Сферопулоса, покинувшего «Црвену Звезду». Это случилось 9 октября. Месяц спустя с поста главного тренера «Барселоны» ушёл Жоан Пеньярройя.

Помимо этих трёх тренеров, свои посты покинули такие специалисты, как Этторе Мессина («Олимпия Милан») и Игор Кокошков («Анадолу Эфес»).

Лидером Евролиги после 13 туров является «Црвена Звезда», на счету которой девять побед и четыре поражения. На втором месте находится греческий «Панатинаикос» с таким же количеством побед и поражений. Топ-3 замыкает «Хапоэль» из Тель-Авива, у которого также девять побед и четыре поражения.