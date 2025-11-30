Леброн вспомнил, как его поразил Стефен Карри во время подготовки к ОИ-2024

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» американец Леброн Джеймс вспомнил случай, как во время сборов национальной команды США перед Олимпиадой-2024 его поразил 37-летний разыгрывающий защитник «Голден Стэйт Уорриорз» соотечественник Стефен Карри.

«Прошлым летом, будучи на сборах к Олимпиаде, я имел возможность наблюдать за игрой многих наших парней в обороне — за Кей Ди, Букером, Эдвардсом и другими. Однажды [во время работы в обороне] Стеф вышел на площадку и полностью отыграл в защите. Он опекал Кей Ди… Ему было плевать на то, кто был перед ним. Было круто за этим наблюдать», — приводит слова Джеймса портал Basketball Network.